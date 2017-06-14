Путин заявил, что Россия является демократической страной

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Россия как демократическая и суверенная страна имеет свои преимущества и недостатки, считает президент РФ Владимир Путин.

"Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия – демократическая страна. И суверенная. С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, показанном на американском телеканале Showtime.

"Стран, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно посчитать на руках. А многие страны обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они сами по собственной инициативе ограничили собственный суверенитет", — подчеркнул российский лидер.