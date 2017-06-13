ЛДПР задала вопрос в "Прямой линии" с президентом

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ЛДПР записала видеообращение к программе "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" в котором просит пересмотреть процедуру подсчета голосов на парламентских выборах, сообщает пресс-служба партии.

"Мы перешли к смешанной системе выборов… Допустим, Вы склонны оставить смешанную систему, но тогда давайте изменим правила подсчета голосов. В Европе за основу берут процент отданных голос за партию. То есть "Единая Россия", получив 54% на выборах 2016 года в Госдуму, не смогла бы занять в парламенте более 246 мест (из 450). Именно эту квоту определили избиратели. Единороссы должны были взять 207 своих одномандатников и добавить 39 человек из списка — это и были бы 54% отданных голосов. Вместо этого, они к этим 54% по списку прибавили еще и всех одномандатников, и в итоге получили 343 кресла – 76%! А почему? Потому что заложили неправильную формулу подсчета", — приводят текст видеообращения представители пресс-службы.

Пресс-служба отмечает, что, по мнению лидера ЛДПР, смешанная система выборов создает благоприятные условия только для проправительственной партии. "А остальные лишь потеряли часть мандатов, которые могли бы иметь по справедливости", — цитирует слова политика пресс-служба.

Очередная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.