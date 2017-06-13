ЦИК прокомментировал отказ от видеонаблюдения на местных выборах в Москве

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский Центризбирком выступает за организацию видеонаблюдения на избирательных участках в ходе выборов всех уровней, но в случае с муниципальными и региональными выборами этот вопрос находится в компетенции региона, сказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, комментируя информацию об отказе от видеонаблюдения на муниципальных выборах в Москве.

"На муниципальных и региональных выборах видеонаблюдение — это полномочия субъекта. Позиция ЦИКа достаточно чётко и внятно выражена, и она нами неоднократно подтверждалась… Мы активно выступаем за то, чтобы оно было. Но каждый регион определяет сам, исходя из своих финансовых возможностей", — сказал Булаев журналистам после заседания ЦИК во вторник.

На вопрос о том, будет ли Центризбирком стараться убедить власти субъекта в необходимости организовать видеонаблюдение на местных выборах в столице, замглавы ведомства ответил: "Я не знаю, как можно убеждать, поскольку есть наша позиция и позиция эта четко и ясно выражена в наших действиях".

"И здесь применим армейский принцип "делай как я", — добавил он.