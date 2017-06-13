МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, как США поддерживали террористов в Чечне. По словам российского лидера, он обсуждал сложившуюся ситуацию с бывшим американским президентом Джорджем Бушем-младшим.

В понедельник в США начался показ документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Картина вышла в эфир кабельного телеканала Showtime

Оливер Стоун готовил свой фильм на протяжении двух лет. По словам самого режиссера, он снял картину, чтобы в США смогли понять "другую точку зрения".

Для раскачки обстановки в России

По словам Путина, после обострения ситуации в Чечне Россия надеялась на поддержку США, однако "вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов".

"И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России", — заявил Путин в интервью Стоуну.

По словам российского президента, в Чечне Америка поддерживала террористов как в политическом плане, так и финансово.

"Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой — у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам", — пояснил Путин.

Он также отметил, что обсуждал сложившуюся ситуацию с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. Российский лидер, в частности, назвал американскому коллеге имена сотрудников спецслужб, которые работали на Кавказе.

"Реакция президента США была очень правильной, очень негативной. Он сказал: "Я с этим разберусь", — добавил Владимир Путин.

Террористы под видом оппозиции

По словам Путина, Москва получила письмо от ЦРУ, в котором американские спецслужбы заявили о своем праве поддерживать "отношения со всеми представителями оппозиции".

"Ясно было, что речь идет не просто об оппозиционных силах, а речь идет о террористических структурах и организациях. Но, тем не менее, их представляли в виде какой-то обычной оппозиции", — подчеркнул президент.

О появлении "Аль-Каиды"*

В интервью Стоуну российский лидер также заявил, что "Аль-Каида"* — результат работы Вашингтона.

"Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и "Аль-Каиду"*, и бен Ладена", — отметил Путин.

По его словам, позднее террористы вышли из-под контроля Вашингтона.

"И это всегда так бывает. И наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина", — сказал глава государства.

За равноправные отношения

Говоря о взаимодействии между Москвой и Вашингтоном, Путин заявил, что американцам стоит выстраивать равноправные отношения с Россией. При этом он сравнил военные расходы двух стран.

"Мы в прошлом году в долларовом эквиваленте на оборонные нужды направили 40 миллиардов долларов. А США — 460 миллиардов с лишним. Больше чем в 10 раз больше. А в 2016 году по проектировкам — это больше 600 миллиардов долларов. Это, конечно, запредельные величины. Это больше, чем тратят все страны мира вместе взятые на эти цели", — заявил Путин.

По словам президента, что врагов России должны пугать не ядерные арсеналы страны.

"Основное, что есть в России, — это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием. Этот народ не может существовать вне своего суверенитета, своей государственности, и это понимание, а не угроза ответного ядерного удара должно настроить всех наших западных партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией", — отметил Путин, добавив, что в этом случае Вашингтону не потребуется столь масштабные расходы на оборону.

Во время интервью Оливер Стоун предположил, что США намерены уничтожить российскую экономику и сменить руководство страны, чтобы в конечном итоге забрать ее ядерный арсенал. Путин допустил, что такая возможность есть.

"Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25-50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала", — отметил российский лидер.

*Террористическая организация, запрещенная в России