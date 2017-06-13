Путин поделился взглядами на отношения с США и борьбу с терроризмом

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну поделился своими взглядами на российско-американские отношения, на тему борьбы с терроризмом, рассказал о своем отношении к крушению СССР, а также затронул многие другие темы.
Первую серию фильма Стоуна, составленного из бесед с российским лидером, в понедельник показал американский телеканал Showtime.
Антироссийская риторика — ошибка США
Наряду с этим Путин допустил, что стратегия США заключается в том, чтобы уничтожить экономику России и сменить руководство, сделать из РФ своего союзника и в конечном итоге забрать ее ядерный арсенал.
Также Путин предложил Вашингтону строить с РФ равноправные отношения, а не тратить миллиарды долларов на оборону. "Основное, что есть в России, — это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием. Этот народ не может существовать вне своего суверенитета, своей государственности, и это понимание, а не угроза ответного ядерного удара должно настроить всех наших западных партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией. И тогда не нужно будет тратить таких денег на оборонную сферу", — сказал он.
Об "Аль-Каиде"* и терроризме
При этом, отметил он, "у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России".
По его словам, из ЦРУ потом пришло письмо, что сотрудники управления считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиционных сил и будут это делать дальше, при этом было ясно, что речь идет о террористических структурах, которые представлялись в виде обычной оппозиции.
Россия и НАТО
Он сообщил, что высказывался о возможности рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО в ходе одной из бесед с президентом Биллом Клинтоном, когда тот приезжал в Москву, замечание российского лидера, как отметил он, вызвало нервозность у американской делегации.
Путин также назвал ошибкой советского лидера Михаила Горбачева то, что тот не зафиксировал документально вопрос о нерасширении НАТО. "Это ошибка… со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так", — сказал российский президент.
Распад СССР — катастрофа XX века
Российский президент отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей. "А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности", — добавил Путин.
По его словам, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и его окружение "не понимали, какие нужны перемены и как их добиться". "Его заслуга в том, что он (Горбачев) почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная", — добавил Путин. По его словам, никто не знал, как сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поэтому тогдашние лидеры "и довели до распада страны".
Ельцин не уклонялся от ответственности
При этом нынешний российский лидер признался, что не знает, почему Ельцин остановил на нем свой выбор как на приемнике. По словам Путина, он тогда не был до конца уверен, что станет главой государства. "Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал", — сказал он.
Об олигархах
"Им же было сказано, что никто не посягает на собственность, наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливые. Но закон есть закон. Это тоже одно из правил. Закон есть закон. Я представителям большого бизнеса сказал — это был откровенный честный разговор — прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", — сказал Путин. Также он отметил, что хотел сделать приватизацию более справедливой, а не приостановить ее.
О личных воспоминаниях
Он также рассказал, что занятия дзюдо стали менять его жизнь в лучшую сторону.
"Я жил в очень свободном режиме, существовал, много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор как я начал заниматься дзюдо, это начало менять жизнь в лучшую сторону", — признал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.