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Политика

Путин поделился взглядами на отношения с США и борьбу с терроризмом

Сюжет:
Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну (33)
06:2513.06.2017
(обновлено: 06:33 13.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну поделился своими взглядами на российско-американские отношения, на тему борьбы с терроризмом, рассказал о своем отношении к крушению СССР, а также затронул многие другие темы.

Первую серию фильма Стоуна, составленного из бесед с российским лидером, в понедельник показал американский телеканал Showtime.

Антироссийская риторика — ошибка США

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин отметил предсказание в "Докторе Стрейнджлаве" ряда нынешних реалий
Путин назвал ошибкой антироссийскую риторику, которую в США допускают в ходе предвыборных кампаний. "В ходе предвыборных кампаний, к сожалению, в Штатах взяли такую моду спекулировать и злоупотреблять, я бы сказал, российской темой. Потом нам говорят: "Вы особо на это внимания не обращайте! Вы должны понять, что это просто предвыборная риторика, мы потом с вами договоримся". Но приносить в жертву межгосударственные отношения в ходе текущих политических процессов — это большая ошибка, мне кажется", — заявил он.

Наряду с этим Путин допустил, что стратегия США заключается в том, чтобы уничтожить экономику России и сменить руководство, сделать из РФ своего союзника и в конечном итоге забрать ее ядерный арсенал.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин: Россия не вмешивается во внутриполитические процессы других стран
"Такой вариант мысли, такой вариант политики возможен. Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25-50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала", — отметил он.

Также Путин предложил Вашингтону строить с РФ равноправные отношения, а не тратить миллиарды долларов на оборону. "Основное, что есть в России, — это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием. Этот народ не может существовать вне своего суверенитета, своей государственности, и это понимание, а не угроза ответного ядерного удара должно настроить всех наших западных партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией. И тогда не нужно будет тратить таких денег на оборонную сферу", — сказал он.

Об "Аль-Каиде"* и терроризме

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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США сами вырастили "Аль-Каиду"*, считает Владимир Путин
В частности, Путин заявил, что вина в создании террористической группировки "Аль-Каида"* лежит на США. "Аль-Каида"*-то — не результат нашей деятельности. Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и "Аль-Каиду"*, и бен Ладена", — сказал президент РФ.

При этом, отметил он, "у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин рассказал, для чего США используют террористов
Путин заявил, что США поддерживали террористов в Чечне и политически, и финансово, когда федеральные войска вели там кампанию. "Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой – у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам", — заявил президент.

По его словам, из ЦРУ потом пришло письмо, что сотрудники управления считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиционных сил и будут это делать дальше, при этом было ясно, что речь идет о террористических структурах, которые представлялись в виде обычной оппозиции.

Россия и НАТО

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2017 / Virginia Mayo
Путин: возможность вступления России в НАТО вызывала у США нервозность
Российский президент выразил уверенность в том, что перспектива вступления РФ в НАТО вызвала нервозность у США. "Почему занервничали наши партнеры? Да потому что если Россия присоединится, во-первых, у нее всегда будет свой голос, мы не позволим нами манипулировать, но наши американские друзья даже мысли об этом не допускают", — заявил Путин.

Он сообщил, что высказывался о возможности рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО в ходе одной из бесед с президентом Биллом Клинтоном, когда тот приезжал в Москву, замечание российского лидера, как отметил он, вызвало нервозность у американской делегации.

Путин также назвал ошибкой советского лидера Михаила Горбачева то, что тот не зафиксировал документально вопрос о нерасширении НАТО. "Это ошибка… со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так", — сказал российский президент.

Распад СССР — катастрофа XX века

Первый президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Путин в интервью Стоуну рассказал об отношениях с Горбачевым
Путин назвал катастрофой ХХ века распад СССР. "Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века", — сказал он.

Российский президент отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей. "А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности", — добавил Путин.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Горбачев не понимал, какие перемены нужны были СССР, заявил Путин
Он признал, что была разрушена система социальной защиты, остановлены целый отрасли экономики.

По его словам, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и его окружение "не понимали, какие нужны перемены и как их добиться". "Его заслуга в том, что он (Горбачев) почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная", — добавил Путин. По его словам, никто не знал, как сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поэтому тогдашние лидеры "и довели до распада страны".

Ельцин не уклонялся от ответственности

Инаугурация Президента РФ Бориса Ельцина. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Путин рассказал о сильных сторонах Ельцина
Касаясь личности первого президента РФ Бориса Ельцина, Путин отметил, что Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности. "Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя. Но, а то, что вы сказали (проблемы с алкоголем) — да, чего греха таить, это тоже было", — сказал Путин.

При этом нынешний российский лидер признался, что не знает, почему Ельцин остановил на нем свой выбор как на приемнике. По словам Путина, он тогда не был до конца уверен, что станет главой государства. "Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал", — сказал он.

Борис Николаевич Ельцин. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Путин о выборе Ельцина: до конца не был уверен, что стану президентом
Вместе с тем, Путин признался, что когда Ельцин хотел назначить его премьер-министром, сначала ответил отказом. "Но когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов", — сказал он.

Об олигархах

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин: большинство олигархов согласились работать по справедливым правилам
Путин отметил, что подавляющее большинство российских олигархов согласились работать по справедливым законам, но были и те, кому это не понравилось, так как они заработали деньги не своим талантом бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью.

"Им же было сказано, что никто не посягает на собственность, наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливые. Но закон есть закон. Это тоже одно из правил. Закон есть закон. Я представителям большого бизнеса сказал — это был откровенный честный разговор — прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", — сказал Путин. Также он отметил, что хотел сделать приватизацию более справедливой, а не приостановить ее.

О личных воспоминаниях

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
В частности, российский лидер рассказал о том, что его отец начинал войну в специальных подразделениях, затем его направили в действующую армию на один из самых опасных участков ленинградского фронта. "Я у них (родителей) был поздний ребенок, они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады в Ленинграде", — сказал Путин.

Он также рассказал, что занятия дзюдо стали менять его жизнь в лучшую сторону.

"Я жил в очень свободном режиме, существовал, много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор как я начал заниматься дзюдо, это начало менять жизнь в лучшую сторону", — признал он.

 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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