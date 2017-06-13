Путин заявил, что сначала отказался стать премьер-министром в 1999 году

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что когда его предшественник Борис Ельцин в первый раз сообщил ему, что хочет назначить его премьер-министром и хотел бы, чтобы потом он баллотировался в президенты, сначала отказался, так как опасался за своих детей.

"Но когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

По его словам, одно дело быть чиновником, даже высокого ранга: "можно жить жизнью практически рядового человека – ходить в гости, ходить в кино, в театр свободно, общаться с друзьями и не нести такую персональную ответственность за все, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей".

"А взять на себя ответственность в той ситуации за Россию – это очень непростое дело. И откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго смогу это делать, потому что в любую секунду президент мог сказать: "Ты свободен", — добавил Путин.

Президент признался, что тогда думал только об одном – "куда спрятать детей". "Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, – охраны нет, ничего нет, и чего делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?", — сказал он.

Путин рассказал, что он рано уходил из дома и поздно приходил, поэтому детей видел мало. "Я не вставал в четыре часа утра. Я ложился в двенадцать, час, полвторого и вставал часов в семь. Я всегда спал 6-7 часов", — отметил российский лидер.