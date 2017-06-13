Путин о выборе Ельцина: до конца не был уверен, что стану президентом

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, почему экс-президент РФ Борис Ельцин выбрал его, и до конца не был уверен, что станет президентом.

"Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

По его словам, он тогда не был до конца уверен, что станет главой государства. "Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал", — сказал он.

"Это было очень тяжелое испытание для страны. Мне пришлось фактически взять ответственность на себя за эту ситуацию", — сказал президент.