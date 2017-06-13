Путин рассказал о сильных сторонах Ельцина

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признал, что у экс-президента РФ Бориса Ельцина были проблемы с алкоголем, но были и свои сильные стороны, в частности, он мог взять и брал на себя личную ответственность.

"Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности (Михаила — ред.) Горбачева, ни личности Ельцина – у него, как и у каждого из нас были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя. Но, а то, что вы сказали (проблемы с алкоголем) – да, чего греха таить, это тоже было", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime