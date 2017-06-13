Горбачев не понимал, какие перемены нужны были СССР, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и его окружение понимали, что СССР нуждался в переменах, но при этом они не знали, какие нужны перемены и как их добиться, заявил президент России Владимир Путин.
"Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться. Его заслуга в том, что он (Горбачев) почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная", — сказал Путин в интервью Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.