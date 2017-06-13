Горбачев не понимал, какие перемены нужны были СССР, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и его окружение понимали, что СССР нуждался в переменах, но при этом они не знали, какие нужны перемены и как их добиться, заявил президент России Владимир Путин.

"Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться. Его заслуга в том, что он (Горбачев) почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная", — сказал Путин в интервью Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

По его словам, никто не знал, как сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поэтому тогдашние лидеры "и довели до распада страны".

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.