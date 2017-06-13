Путин: Россия не вмешивается во внутриполитические процессы других стран

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран в отличие от многих партнеров, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Мы в отличие от многих наших партнеров никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран", — сказал Путин в отрывке фильма, который распространил в понедельник телеканал Showtime.

Первая часть четырехсерийного фильма Стоуна о Путине будет показана в США во вторник в 4 утра по московскому времени.