В Совфеде пригрозили ответными мерами на возможное усиление НАТО в Польше

ВАРШАВА, 12 июн — РИА Новости. При усилении военного контингента США в Польше Россия в пределах необходимой обороны примет все меры военного, политического, экономического характера, заявил РИА Новости в понедельник первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен обсудить в ходе визита президента США Дональда Трампа вопрос увеличения американского военного присутствия в стране.

Клинцевич отметил, что увеличение американского военного присутствия в Польше "приведет к усилению реальной угрозы безопасности России".

"В пределах необходимой обороны нами будут приняты все обязательные в таких случаях меры военного, политического, экономического и любого другого характера", — подчеркнул политик.

По словам сенатора, власти Польши после Варшавского саммита НАТО явно хотят представить страну в качестве главного оплота Запада в его противостоянии с Россией на Европейском континенте.

Намерение президента Анджея Дуды просить об увеличении американского военного присутствия в Польше – "продолжение все той же подстрекательской, провокационной линии", добавил он.

"Не знаю, что лежит в ее основе – национализм малой нации или амбиции нынешнего руководства Польши, которому больше нечем привлечь к себе внимание, но речь идет о сознательном нагнетании напряженности в Европе", — подчеркнул законодатель.