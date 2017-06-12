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Политика

В ГД назвали фантастикой идею обязать россиян сообщать о поездке на Украину

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2017 (20)
14:0212.06.2017
(обновлено: 14:24 12.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМихаил Емельянов. Архивное фотоМихаил Емельянов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали выдвинутое главой украинского МИД Павлом Климкиным предложение о создании системы, при которой россияне будут обязаны информировать Киев о намерении посетить Украину. В Госдуме считают, что эта идея относится к разряду фантастических, а в Совете Федерации назвали ее абсурдной и пообещали столь же жесткую реакцию со стороны Москвы, как и на введение виз.

Предложение Климкина несерьезное и непроработанное, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

На международном автомобильном пункте пропуска Гоптивка на границе Украины с Россией
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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"Украинские власти в последние годы отличаются экстравагантными предложениями, которые плохо вписываются в международную практику. Это одно из них. Я не знаю, чтобы где-то в мире такая система использовалась и работала", — сказал парламентарий РИА Новости.

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© Фото : Администрация Президента Украины
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"А если не уведомил, так что, его теперь не пустят? Это нужно же очень сложный механизм отрабатывать — уведомление, регистрация уведомления. Это какие-то фантастические предложения", — отметил Емельянов.

Он полагает, что нынешняя украинская власть при всем желании не может ввести визовый режим с Россией, поскольку это вызовет очень серьезное недовольство на Украине. Ведь тесные связи между народами сохраняются, добавил депутат.

"Им надо что-то придумать или как-то мягко отойти от этой идеи — введения визового режима, и они предлагают такие не очень серьезные, не очень проработанные предложения", — подчеркнул Емельянов.

По его словам, когда такие предложения звучат из уст министра иностранных дел, то "понятно, на каком уровне находится внешняя политика на Украине".

Идея Климкина абсурдна и обернется против самих украинцев, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"На подобные вещи, думаю, нужно согласие российской стороны. Это же нельзя сделать просто потому, что они захотели. Такую идею технически очень сложно воплотить", — заявил сенатор RT.

К тому же, среди приезжающих на Украину российских граждан много этнических украинцев, которые едут к родственникам, добавил Цеков.

Сенатор отметил, что глава МИД Украины делает громкие заявления, чтобы доказать лояльность киевским властям, но при этом демонстрирует свою несостоятельность как политика.

Еще один сенатор, замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич не видит принципиальной разницы между введением виз и созданием системы, которую предлагают в украинском МИД.

"И в том, и в другом случае Киев, руководствуясь только ему известными критериями, будет решать, кого из россиян пустить на Украину, а кого объявить невъездным", — отметил Клинцевич.

По словам сенатора, для России "это одинаково неприемлемо". "Думаю, что реакция России на создание такой системы будет столь же жесткой, как и на введение виз", — сказал он.

Тем не менее, нельзя не видеть, что официальный Киев, понимая это, явно задергался, считает политик. "Вот и глава МИД Украины Павел Климкин решил заранее подстелить соломку, чтобы сильно не ушибиться, вводя половинчатые визовые меры. Все равно падать будет больно", — заключил парламентарий.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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