ЦИК РФ и МВД Франции будут сотрудничать в области избирательных технологий

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Член Центризбиркома РФ Василий Лихачев подготовит текст договора о сотрудничестве ведомства и министерства внутренних дел Франции в области избирательных технологий, французская сторона уже поддержала предложение о заключении такого документа.
"Я сегодня предложил французской стороне подумать над идеей заключения договора о сотрудничестве Центризбиркома РФ и министерства внутренних дел Франции в области избирательных технологий. Они очень активно поддержали эту идею", — сказал РИА Новости Лихачев.
Ранее Лихачев сообщил РИА Новости, что также планирует встретиться с послом Великобритании в РФ Лори Бристоу и обсудить взаимодействие двух стран в электоральной сфере, в том числе вопрос о приглашении российских наблюдателей на выборы.