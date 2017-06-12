ЦИК РФ и МВД Франции будут сотрудничать в области избирательных технологий

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Член Центризбиркома РФ Василий Лихачев подготовит текст договора о сотрудничестве ведомства и министерства внутренних дел Франции в области избирательных технологий, французская сторона уже поддержала предложение о заключении такого документа.

"Я сегодня предложил французской стороне подумать над идеей заключения договора о сотрудничестве Центризбиркома РФ и министерства внутренних дел Франции в области избирательных технологий. Они очень активно поддержали эту идею", — сказал РИА Новости Лихачев.

Он добавил, что займется подготовкой этого текста по возвращении из Франции, где он сейчас находится по официальному приглашению в качестве международного наблюдателя за парламентскими выборами, и "это будет очень хороший результат российской электоральной дипломатии".

Ранее Лихачев сообщил РИА Новости, что также планирует встретиться с послом Великобритании в РФ Лори Бристоу и обсудить взаимодействие двух стран в электоральной сфере, в том числе вопрос о приглашении российских наблюдателей на выборы.