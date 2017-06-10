Путин о желании стать царем: надо распорядиться властью, которая есть

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Не стоит стремиться к абсолютной власти и "быть царем", главное — правильно распорядится теми полномочиями, которые уже есть, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем", — бросает реплику Стоун, на что Путин парирует: "Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно".

Отрывки из фильма Стоуна опубликованы на канале Showtime на YouTube.

Полностью четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным" будет показан 12-15 июня.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.