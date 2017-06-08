В Госдуме обсудили высылку российских дипломатов из Молдавии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Молдавии парализовала работу Объединенной контрольной комиссии по управлению деятельности миротворческих сил в зоне безопасности, говорится в проекте рекомендации участников "круглого стола", который проходит в Госдуме.

Тема "круглого стола" — "Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья". В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, а также лидер молдавских социалистов Зинаида Гречаный, председатель Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.

"Высылка правительством Молдовы пяти российских дипломатов, четверо из которых были членами Объединенной контрольной комиссии, парализовала работу Объединенной контрольной комиссии по управлению деятельности миротворческих сил в зоне безопасности", — говорится в проекте рекомендаций.

Посольство России в Молдавии 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России позднее сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправились на родину 3 июня.

Во вторник президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не получил достаточных аргументов для высылки российских дипломатов. По его мнению, оба ведомства — министерство иностранных дел и европейской интеграции и Служба информации и безопасности — действовали с нарушением закона.