В Госдуме обсудили высылку российских дипломатов из Молдавии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Молдавии парализовала работу Объединенной контрольной комиссии по управлению деятельности миротворческих сил в зоне безопасности, говорится в проекте рекомендации участников "круглого стола", который проходит в Госдуме.
"Высылка правительством Молдовы пяти российских дипломатов, четверо из которых были членами Объединенной контрольной комиссии, парализовала работу Объединенной контрольной комиссии по управлению деятельности миротворческих сил в зоне безопасности", — говорится в проекте рекомендаций.
Во вторник президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не получил достаточных аргументов для высылки российских дипломатов. По его мнению, оба ведомства — министерство иностранных дел и европейской интеграции и Служба информации и безопасности — действовали с нарушением закона.