Депутат Госдумы назвал версию о "русских хакерах" подменой событий

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Версия "о русских хакерах" становится уже не пропагандой, а просто подменой событий и параллельной реальностью, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал последовавший за этим скандал в регионе. Телеканал утверждает со ссылкой на неназванные официальные лица США, что целью взлома было создание напряженности между США и их союзниками, в частности Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится. В посольстве РФ в Катаре РИА Новости сообщили, что Доха официально не обращалась к дипмиссии по поводу якобы причастности хакеров из России к возникновению скандала между Катаром и рядом арабских стран.

"Мне кажется, мы наблюдаем определенный регресс в этике международных отношений. Раньше для взаимных упреков требовались конкретные факты и аргументация. Были разные позиции, но ясный всем предмет разговора. Сегодня же считается нормальным бомбить по мозгам общественности некой своей "версией". Ну а в век информационных технологий удается добиваться того, что в общественном сознании такая "версия" начинает восприниматься как факт", — сказал Мельников РИА Новости, комментируя сообщения американских СМИ о "русском следе" во взломе агентства новостей Катара.

Он отметил, что этот механизм "англосаксы используют сейчас на потоке". "Тут даже не пропаганда, это просто подмена событий, параллельная реальность. Ровно в этом ключе нужно относиться к этому ярлыку "русские хакеры", на которых в США теперь списывается все", — считает парламентарий.