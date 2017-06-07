Матвиенко заявила о многолетних попытках Запада вмешиваться в дела России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия много лет фиксирует попытки вмешательства извне в свои внутренние дела, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам спикера, в числе этих попыток — организация информационных атак, финансирование "определенных политических сил", спекулирование на теме зашиты прав человека, разжигание протестных настроений.
"Особая роль в дестабилизации общественно-политической ситуации в России отводится некоторым некоммерческим неправительственным организациям. Через них последовательно ведется антироссийская пропаганда, подбор и обучение кадров, систематически организуются зарубежные площадки, на которые приглашаются люди, не представляющие интересы тех или иных слоев населения, а тех, кто готов лить грязь на свою страну", — заявила Матвиенко.
Также спикер предложила "проработать идею" о создании в парламенте комиссии по защите от внешнего вмешательства в период выборов.