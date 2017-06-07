Матвиенко заявила о многолетних попытках Запада вмешиваться в дела России

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время слушаний на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время слушаний на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия много лет фиксирует попытки вмешательства извне в свои внутренние дела, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На протяжении многих лет мы наблюдаем попытки вмешательства во все внутренние дела России", — сказала она, открывая парламентские слушания в Совфеде.

По словам спикера, в числе этих попыток — организация информационных атак, финансирование "определенных политических сил", спекулирование на теме зашиты прав человека, разжигание протестных настроений.

"Особая роль в дестабилизации общественно-политической ситуации в России отводится некоторым некоммерческим неправительственным организациям. Через них последовательно ведется антироссийская пропаганда, подбор и обучение кадров, систематически организуются зарубежные площадки, на которые приглашаются люди, не представляющие интересы тех или иных слоев населения, а тех, кто готов лить грязь на свою страну", — заявила Матвиенко.

Для противодействия такому вмешательству она предложила обсудить возможность введения "суверенной" экспертизы принимаемого законодательства на предмет "уязвимости законов для внешнего воздействия".

Также спикер предложила "проработать идею" о создании в парламенте комиссии по защите от внешнего вмешательства в период выборов.