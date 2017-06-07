В Кремле рассказали об отношении к позиции Кудрина по чиновникам

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Предложение экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина сократить почти на 30% количество госслужащих до 2024 года в Кремле оценивают как точку зрения авторитетного эксперта, об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее газета " Коммерсант " со ссылкой на проект Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщила, что председатель совета, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, предлагает до 2024 года сократить почти на 30% количество госслужащих.

"Он эксперт, он очень авторитетный эксперт. И как к точке зрения весьма авторитетного эксперта мы к этому относимся", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают это предложение.