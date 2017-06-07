Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия известного теннисиста, экс-первой ракетки мира Марата Сафина на основании его письменного заявления.
Ранее в "Единой России" поясняли, что решение Сафина о сдаче мандата связано с невозможностью совмещать работу депутата с другой общественной нагрузкой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Сафину стать его советником по вопросам спорта.
Сафин был избран в Госдуму от партии "Единая Россия" по списку объединенной группы (республика Марий Эл, республика Мордовия, Чувашия, Нижегородская область).