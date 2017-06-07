Кудрин предложил уволить треть чиновников, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Центр стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, предлагает до 2024 года сократить почти на 30% количество госслужащих, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на проект ЦСР.

"Команда Алексея Кудрина предлагает в 2018-2024 годах сократить госаппарат и затраты на него примерно на 30% от нынешнего, сформировать цифровую экосистему данных для госуправления, а в правительстве — "стратегический блок" под управлением вице-премьера как постоянный механизм проектной деятельности государства", — говорится в материале.

По данным газеты, техническими целями программы до 2024 года в проекте ЦСР указываются повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10% до 50%, снижение доли расходов на обеспечение работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5% до 1,74%. Также предлагается участие в проектной части работ не менее половины госаппарата, а работы по поручениям — до 20%. Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться — с нынешних 148,3 тысячи до 103,6 тысячи.

Как пишет газета, саму госслужбу Центр стратегических разработок предлагает сделать смешанной, выделив в ней срочные контракты и "карьерный" трек, а также централизовав управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. Стоимость госуправления, согласно расчетам ЦСР, должна снизиться с нынешних 2844 рублей в год на гражданина до 1990 рублей.