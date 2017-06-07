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Политика

"Никто бы не пережил": Путин рассказал о последствиях войны с США

06:5507.06.2017
(обновлено: 07:01 07.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, в котором побеседовал на тему российско-американских взаимоотношений, о роли НАТО в мире, а также посмотрел вместе со Стоуном известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", в котором показывается гипотетический ядерный конфликт между Советским Союзом и США.
Документальный фильм "Интервью Путина" покажут в США 12-15 июня на кабельном телеканале Showtime, который входит в одну из крупнейших американских медиагрупп CBS.

"Никто бы не пережил"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин рассказал об экономическом взаимодействии с США
Американский режиссер спросил президента России о доминировании США в случае "горячего конфликта".

"Думаю, что этого бы (войны — ред.) никто не пережил", — ответил Путин.

Ранее президент России назвал современные российско-американские отношения худшими со времен холодной войны, отметив, что фундамент взаимного сотрудничества, формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий, был разрушен.

"Надежда всегда есть"

Портреты президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина . Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
В Кремле рассказали о деталях встречи Путина и Трампа
При этом глава государства подчеркнул, что он лично надеется на улучшение двусторонних отношений, отвечая на вопрос Стоуна о том, как победа Трампа повлияет на дальнейшее развитие двустороннего диалога."Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", — с улыбкой ответил Путин.

Примечательно, что ранее президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю страны наладить отношения с Россией.
"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — заявил Тиллерсон.

"Зачем существует НАТО?"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Занервничали: Путин рассказал, как обсуждал с Клинтоном принятие РФ в НАТО
Президент России не обошел стороной и тему Североатлантического альянса, заявив, что НАТО сегодня ищет внешнего врага для оправдания своего существования и функционирования.

"Больше нет Восточного блока, нет больше Советского Союза. Зачем тогда существует НАТО? Мне кажется, чтобы оправдать свое существование, НАТО нужен внешний враг, идет постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ведущая NBC об интервью с Путиным: за кадром он душевный, смеется и шутит
Ранее посол США в России Джон Теффт заявил, что надеется не только на улучшение взаимоотношений Москвы с Североатлантическим альянсом, но и на повышение значимости и эффективности совета Россия-НАТО.

Пустая коробка без диска

Как сообщает издание Variety.com, российский лидер и режиссер Стоун в ходе подготовки к интервью посмотрели известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", который повествует о гипотетическом о ядерном конфликте между СССР и США. При этом другое издание The Daily Beast привело яркую цитату президента России из этой кинокартины.

Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СМИ: интервью с ведущей NBC стало для Путина "детской игрой"
"(Кубрик — ред.) предвидел некоторые проблемы даже с технической точки зрения, вещи, которые заставляют задуматься о реальных угрозах, которые существуют… Дело в том, что с того времени мало изменилось. Единственная разница заключается в том, что современные системы вооружения становятся все более изощренными, более сложными. Но эти идеи ответного (применения — ред.) оружия и невозможности контроля таких систем вооружений, по-прежнему, верны по сей день. Это стало еще сложнее, еще опаснее", — считает президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Интервью Путина телеканалу NBC посмотрели более 6 миллионов человек
Забавный инцидент произошел уже после просмотра фильма, когда Стоун подарил российскому президенту DVD с фильмом, после чего Путин ушел. Однако оказалось, что коробка была пуста. Обнаружив это, российский лидер вернулся и показал Стоуну, что тот дал ему только обложку от диска. Сам диск с фильмом продюсеры американского режиссера забыли положить в обложку. "Типичный американский подарок!" — сказал российский лидер.

Спортивные достижения российского лидера

Агентство Блумберг отмечает, что в своем документальном фильме американский режиссер также продемонстрировал, как российский лидер занимается спортом.Сообщается, что президент РФ показан за игрой в хоккей и тренировками на тренажере. Сам Путин отметил в интервью, что каждый день плавает и поднимает тяжести.

Кроме того, фильме имеются и другие интересные моменты, включая то, как Путин кормит морковью породистую лошадь, названную в честь голландского теоретического физика Йоханнеса Дидерика ван дер Ваальса.

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