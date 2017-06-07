"Никто бы не пережил": Путин рассказал о последствиях войны с США

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, в котором побеседовал на тему российско-американских взаимоотношений, о роли НАТО в мире, а также посмотрел вместе со Стоуном известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", в котором показывается гипотетический ядерный конфликт между Советским Союзом и США.
Документальный фильм "Интервью Путина" покажут в США 12-15 июня на кабельном телеканале Showtime, который входит в одну из крупнейших американских медиагрупп CBS.
"Никто бы не пережил"
"Думаю, что этого бы (войны — ред.) никто не пережил", — ответил Путин.
Ранее президент России назвал современные российско-американские отношения худшими со времен холодной войны, отметив, что фундамент взаимного сотрудничества, формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий, был разрушен.
"Надежда всегда есть"
Примечательно, что ранее президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю страны наладить отношения с Россией.
"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — заявил Тиллерсон.
"Зачем существует НАТО?"
"Больше нет Восточного блока, нет больше Советского Союза. Зачем тогда существует НАТО? Мне кажется, чтобы оправдать свое существование, НАТО нужен внешний враг, идет постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником", — сказал Путин.
Пустая коробка без диска
Как сообщает издание Variety.com, российский лидер и режиссер Стоун в ходе подготовки к интервью посмотрели известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", который повествует о гипотетическом о ядерном конфликте между СССР и США. При этом другое издание The Daily Beast привело яркую цитату президента России из этой кинокартины.
Спортивные достижения российского лидера
Агентство Блумберг отмечает, что в своем документальном фильме американский режиссер также продемонстрировал, как российский лидер занимается спортом.Сообщается, что президент РФ показан за игрой в хоккей и тренировками на тренажере. Сам Путин отметил в интервью, что каждый день плавает и поднимает тяжести.
Кроме того, фильме имеются и другие интересные моменты, включая то, как Путин кормит морковью породистую лошадь, названную в честь голландского теоретического физика Йоханнеса Дидерика ван дер Ваальса.