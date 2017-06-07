"Никто бы не пережил": Путин рассказал о последствиях войны с США

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, в котором побеседовал на тему российско-американских взаимоотношений, о роли НАТО в мире, а также посмотрел вместе со Стоуном известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", в котором показывается гипотетический ядерный конфликт между Советским Союзом и США.

Документальный фильм "Интервью Путина" покажут в США 12-15 июня на кабельном телеканале Showtime, который входит в одну из крупнейших американских медиагрупп CBS.

"Никто бы не пережил"

Американский режиссер спросил президента России о доминировании США в случае "горячего конфликта".

"Думаю, что этого бы (войны — ред.) никто не пережил", — ответил Путин.

Ранее президент России назвал современные российско-американские отношения худшими со времен холодной войны, отметив, что фундамент взаимного сотрудничества, формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий, был разрушен.

"Надежда всегда есть"

При этом глава государства подчеркнул, что он лично надеется на улучшение двусторонних отношений, отвечая на вопрос Стоуна о том, как победа Трампа повлияет на дальнейшее развитие двустороннего диалога."Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", — с улыбкой ответил Путин.

Примечательно, что ранее президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю страны наладить отношения с Россией.

"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — заявил Тиллерсон.

"Зачем существует НАТО?"

Президент России не обошел стороной и тему Североатлантического альянса, заявив, что НАТО сегодня ищет внешнего врага для оправдания своего существования и функционирования.

"Больше нет Восточного блока, нет больше Советского Союза. Зачем тогда существует НАТО? Мне кажется, чтобы оправдать свое существование, НАТО нужен внешний враг, идет постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником", — сказал Путин.

Пустая коробка без диска

Ранее посол США в России Джон Теффт заявил, что надеется не только на улучшение взаимоотношений Москвы с Североатлантическим альянсом, но и на повышение значимости и эффективности совета Россия-НАТО.

Как сообщает издание Variety.com, российский лидер и режиссер Стоун в ходе подготовки к интервью посмотрели известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", который повествует о гипотетическом о ядерном конфликте между СССР и США. При этом другое издание The Daily Beast привело яркую цитату президента России из этой кинокартины.

"(Кубрик — ред.) предвидел некоторые проблемы даже с технической точки зрения, вещи, которые заставляют задуматься о реальных угрозах, которые существуют… Дело в том, что с того времени мало изменилось. Единственная разница заключается в том, что современные системы вооружения становятся все более изощренными, более сложными. Но эти идеи ответного (применения — ред.) оружия и невозможности контроля таких систем вооружений, по-прежнему, верны по сей день. Это стало еще сложнее, еще опаснее", — считает президент РФ.

Спортивные достижения российского лидера

Забавный инцидент произошел уже после просмотра фильма, когда Стоун подарил российскому президенту DVD с фильмом, после чего Путин ушел. Однако оказалось, что коробка была пуста. Обнаружив это, российский лидер вернулся и показал Стоуну, что тот дал ему только обложку от диска. Сам диск с фильмом продюсеры американского режиссера забыли положить в обложку. "Типичный американский подарок!" — сказал российский лидер.

Агентство Блумберг отмечает, что в своем документальном фильме американский режиссер также продемонстрировал, как российский лидер занимается спортом.Сообщается, что президент РФ показан за игрой в хоккей и тренировками на тренажере. Сам Путин отметил в интервью, что каждый день плавает и поднимает тяжести.

Кроме того, фильме имеются и другие интересные моменты, включая то, как Путин кормит морковью породистую лошадь, названную в честь голландского теоретического физика Йоханнеса Дидерика ван дер Ваальса.