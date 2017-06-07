Песков рассказал каким образом может пройти встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вероятная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти пройдет без традиционного заявления для представителей СМИ, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее Песков сообщил, что "два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге – это может стать хорошим поводом для их встречи". Посол США в России Джон Теффт, в свою очередь, заявлял об отсутствии договоренности о встрече Путина и Трампа, в том числе на "большой двадцатке".

"Только встреча", — сказал Песков, отвечая на вопрос "Известий" про заявление для прессы.