Путин: НАТО ищет внешнего врага, чтобы оправдать свое существование

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что НАТО занимается "постоянным поиском внешнего врага", чтобы оправдать свое существование.

"Больше нет Восточного блока, нет больше Советского Союза. Зачем тогда существует НАТО? Мне кажется, чтобы оправдать свое существование, НАТО нужен внешний враг, идет постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником", — заявил Путин в интервью, отрывки из которого на английском языке цитирует издание The Daily Beast.

Документальный фильм "Интервью Путина" (The Putin Interviews) будет показан 12-15 июня на кабельном телеканале Showtime, который входит в одну из крупнейших американских медиагрупп CBS.