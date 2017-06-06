Путин заявил, что не теряет надежды на восстановление отношений с США

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не теряет надежды на изменения в российско-американских отношениях.

Отрывок из интервью опубликован во вторник телеканалом Showtime, где полностью интервью Путина покажут 12-15 июня.

"В Америке прошли выборы, (Дональд) Трамп победил. Есть надежда на изменения (отношения с США)?" — спросил Стоун.

"Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", — с улыбкой ответил Путин.

Ранее Путин на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия — США" в рамках ПМЭФ заявил, что Россия будет продолжать диалог с новой администрацией США, но нужны взаимные усилия и политическая воля, чтобы добиться успеха.