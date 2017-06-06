Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, говорится в сообщении Кремля.

"Была также затронута международная проблематика. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога", — говорится в сообщении.

Два лидера также обсудили российско-катарское сотрудничество, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, и высоко оценили итоги апрельского заседания двусторонней межправительственной комиссии.

Ранее арабские СМИ сообщили, что эмир Кувейта намеревается посетить Саудовскую Аравию с посреднической миссией, чтобы попытаться урегулировать конфликт между Катаром и его соседями по региону, после того, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой за ее "поддержку террористических организаций".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва заинтересована в добрых отношениях со странами Персидского залива, но не станет вмешиваться во внутренние дела региона. Он выразил надежду, что ситуация вокруг ближневосточного государства не отразиться на совместной борьбе с терроризмом. Имеющиеся разногласия, заявил Песков, должны разрешаться в ходе политического и политико-дипломатического диалога.