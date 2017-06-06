Меньше на треть: Россия сократила взнос в Совет Европы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия сообщила о намерении сократить на 11 миллионов евро свой взнос в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ. Однако Ассамблея, по мнению экспертов, свою часть все-таки получит, а российская сторона рискует переводом проблемы выплат взноса в Комитет министров Совета.

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Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Москва, будучи одним из основных плательщиком в бюджет СЕ, не будет перечислять третью часть своего общего взноса в размере 11 миллионов евро в Совет Европы с учетом расходом на ПАСЕ.

Мнение Володина разделили и в Совете Федерации. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что это общая позиция органов власти России.

В свою очередь, глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий рассказал, что Россия вернется к рассмотрению вопроса о возможном возвращении суммы взноса в Совет Европы до прежних величин после того, как будет налажено конструктивное сотрудничество на площадке ПАСЕ. Он также подчеркнул, что сокращение взноса России в Совет не должно повлиять на полноправное членство РФ в этой организации.

Реакция Страсбурга

Взаимоотношения с парламентской ассамблеей Совета Европы в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности Организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления спикера Госдумы, пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген подтвердил, что видел их. Он добавил, что "не может подтвердить, что мы были уведомлены российскими властями". Каких-либо деталей к сказанному он не привел.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

Как уточнили РИА Новости в Совете Европы, вклад РФ в его бюджет на 2017 год составил более 33 миллионов евро (чуть более 7% в общий бюджет). С 2012 года Совет Европы принимает программу и бюджет на два года. По словам сотрудника СЕ, общий бюджет организации на 2017 год составляет более 454,5 миллиона евро. По данным РИА Новости, на Ассамблею приходится примерно 3-4% взноса в Совет Европы.

ПАСЕ пока не отреагировала на заявление российской стороны. По данным РИА Новости, внутри Ассамблеи не принято решение о том, кто сделает заявление, поскольку уставной орган ПАСЕ – Бюро запретил нынешнему главе Ассамблеи Педро Аграмунту из-за поездки в Сирию высказываться от ее лица.

Как платить

В Совете Европы по просьбе агентства рассказали о графике выплат в бюджет организации. Так, согласно статье 10 финансового регламента Совета Европы, "каждая страна СЕ должна выплатить как минимум одну треть своего обязательного вклада в течение первых двух месяцев года". Остаток вклада должен быть выплачен по завершении первых шести месяцев года.

Комитету Министров будет предоставлен список тех стран-членов, которые не выплатили взнос в срок. По истечении шести месяцев на невыплаченный остаток вклада начинают начислять проценты: 0,5% ежемесячно в течение следующих шести месяцев, и 1% ежемесячно после этого.

ПАСЕ все равно?

Комментируя по просьбе РИА Новости ситуацию с выплатами, главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев сравнил бюджет Совета Европы с "единым котлом". Он пояснил, что "ПАСЕ все равно получит пропорционально свою часть бюджета".

Берестнев подтвердил, что "на невыплаченное начнут капать проценты", добавив, что тема процентов станет еще одним предметом "для мучительных переговоров".

Возвращаясь к теме ситуации с главой ПАСЕ, эксперт указал, что, видимо, "решили сыграть на обострение, поскольку возможностей для подковёрной Византии стало резко меньше". "Надо дожать Ассамблею руками правительств, чтобы изменить Регламент и порядок подтверждения полномочий делегаций", — полагает он. "Для этого внутри Ассамблеи ресурса практически теперь нет, и остаётся давить на неё через исполнительную власть. Что бы там не говорили, а степень её влияния на все национальные делегации ПАСЕ очень велика", — подчеркнул эксперт.

"До сегодня вся эта история была внутренней проблемой ПАСЕ… теперь эта история стала проблемой Комитета Министров Совета Европы (КМСЕ)", — добавил он.