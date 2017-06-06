Меньше на треть: Россия сократила взнос в Совет Европы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия сообщила о намерении сократить на 11 миллионов евро свой взнос в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ. Однако Ассамблея, по мнению экспертов, свою часть все-таки получит, а российская сторона рискует переводом проблемы выплат взноса в Комитет министров Совета.
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Мнение Володина разделили и в Совете Федерации. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что это общая позиция органов власти России.
В свою очередь, глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий рассказал, что Россия вернется к рассмотрению вопроса о возможном возвращении суммы взноса в Совет Европы до прежних величин после того, как будет налажено конструктивное сотрудничество на площадке ПАСЕ. Он также подчеркнул, что сокращение взноса России в Совет не должно повлиять на полноправное членство РФ в этой организации.
Реакция Страсбурга
Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.
Как уточнили РИА Новости в Совете Европы, вклад РФ в его бюджет на 2017 год составил более 33 миллионов евро (чуть более 7% в общий бюджет). С 2012 года Совет Европы принимает программу и бюджет на два года. По словам сотрудника СЕ, общий бюджет организации на 2017 год составляет более 454,5 миллиона евро. По данным РИА Новости, на Ассамблею приходится примерно 3-4% взноса в Совет Европы.
ПАСЕ пока не отреагировала на заявление российской стороны. По данным РИА Новости, внутри Ассамблеи не принято решение о том, кто сделает заявление, поскольку уставной орган ПАСЕ – Бюро запретил нынешнему главе Ассамблеи Педро Аграмунту из-за поездки в Сирию высказываться от ее лица.
Как платить
Комитету Министров будет предоставлен список тех стран-членов, которые не выплатили взнос в срок. По истечении шести месяцев на невыплаченный остаток вклада начинают начислять проценты: 0,5% ежемесячно в течение следующих шести месяцев, и 1% ежемесячно после этого.
ПАСЕ все равно?
Берестнев подтвердил, что "на невыплаченное начнут капать проценты", добавив, что тема процентов станет еще одним предметом "для мучительных переговоров".
"До сегодня вся эта история была внутренней проблемой ПАСЕ… теперь эта история стала проблемой Комитета Министров Совета Европы (КМСЕ)", — добавил он.