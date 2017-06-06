Путин начинает серию встреч с представителями парламента

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начинает серию встреч с руководством палат парламента и руководителями фракций, первая из них — со спикером Госдумы Вячеславом Володиным — состоится во вторник, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"(Президент) начнет очередную сессию своего общения с нашими парламентариями: и с руководством палат, и с руководителями фракций. Вы знаете, что такие серии встреч президент проводит регулярно, и начинается это с сегодняшней встречи с Володиным. Обсудят работу Думы, наиболее актуальные вопросы. Сегодня в начале второй половины дня такая встреча состоится в открытом режиме", — заявил Песков.

"Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор, пока не буду его анонсировать", — добавил Песков.