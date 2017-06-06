Косачев: Запад попытается повлиять на ход избирательной кампании президента

ЯЛТА, 6 июн — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев ожидает, что западные страны — США и их союзники по НАТО, попытаются повлиять на ход президентской избирательной кампании в России.

По словам сенатора, попытки воздействия на внутриполитическую жизнь России "имеют системную основу в целом ряде государств и активизируются под каждый избирательный цикл".

"Нет никаких сомнений, что во время, которое остается до президентских выборов в России в марте будущего года, мы будем сталкиваться с очень активными и последовательными попытками США и их союзники по НАТО на ход этой избирательной кампании повлиять", — сказал Косачев журналистам во вторник.

Косачев подчеркнул, что в среду в Совете Федерации пройдет совещание, посвященное вопросам противодействия попыткам вмешательства извне во внутренние дела России. В проекте рекомендации будет заложена идея о создании в рамках Совфеда соответствующей комиссии, которая будет мониторить подобную негативную практику в отношении РФ, а также готовить необходимые поправки в российское законодательство для того, чтобы были созданы "непреодолимые препоны" для подобного вмешательства.

По мнению сенатора, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, работа комиссии СФ будет носить долговременный характер.