Россия не будет полностью выплачивать взнос в Совет Европы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия не перечислит треть ежегодного взноса за 2018 год в бюджет Совета Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Заблокировали перечисление (трети взноса в Совет Европы — ред.). Там же идёт по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все", — пояснил он журналистам.

По его словам, заблокированная сумма составляет около 11 миллионов евро.

В СМИ не раз поднималась тема о возможности сокращения суммы взноса в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. При этом, как заявлял РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген, организации не известно о подобных планах российской стороны.

Россия один из основных плательщиков в бюджет организации наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией. Несмотря на неучастие в работе ПАСЕ, Москва продолжает перечислять взносы в ассамблею, поскольку они идут в пакете с другими платежами в Совет Европы и разделить их нельзя.