Ведущая NBC об интервью с Путиным: за кадром он душевный, смеется и шутит

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ведущая телеканала NBC News Мегин Келли второй день подряд делится впечатлениями от интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Он был душевным за кадром. Он смеялся, улыбался, шутил, он казался обычным человеком, что само по себе было немного неожиданно, учитывая все, что мы знаем и слышали про него", — заявила Келли в эфире утреннего телешоу Today.

Днем ранее в эфире этого же шоу Келли уже делилась впечатлениями от общения с российским президентом. В частности, она рассказала, что при выключенной камере и с глазу на глаз по отношению к ней он был "дружественным, крайне вежливым", спрашивал о ее семье и рассказывал о своей, был "очень импонирующим". При включенной камере, по ее словам, он становился "российским президентом, которого мы все знаем": "боевой, непреклонный, напористый, пылкий и в нападающей позиции по большинству вопросов".

В ходе эфира ведущие пошутили по поводу того, что теперь Келли может получить открытку от Путина на Рождество. "Посмотрим", — ответила Келли.

46-летняя Келли известный журналист и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Трампа. После одного из тура предвыборных дебатов он отрицательно высказывался о ведущей за неудобные вопросы. Политик обвинял Келли в предвзятости и прямо говорил, что она ему не нравится. Позже он отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

В 2014 году Келли была включена журналом Time в сотню самых влиятельных людей, в том списке были среди прочих Владимир Путин и тогдашний президент США Барак Обама.