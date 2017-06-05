Верховный суд и правительство подержали "антикарусельный" законопроект

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Верховный суд и правительство РФ поддержали так называемый "антикарусельный" законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до пяти лет за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование (более двух раз за один выборы), документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты в ближайшие два дня, сообщил РИА Новости глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В середине мая законопроект был направлен в правительство РФ и Верховный суд для получения отзыва. Ранее Крашенинников сообщил, что поправки в Уголовный кодекс могут быть приняты до конца весенней сессии (до 21 июля) во всех трех чтениях.

"Отзыв от Верховного суда появился в пятницу, и надеюсь, что завтра появится от правительства. И Верховный суд, и правительство поддерживают законопроект. Официально все отзывы поступят — и внесем завтра или послезавтра", — сказал Крашенинников.

Согласно тексту законопроекта (имеется в распоряжении РИА Новости), главу 19 УК РФ предлагается дополнить новой статьей 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме". Так, за выдачу членом избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину избирательных бюллетеней в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более двух раз в ходе одного и того же голосования либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За получение бюллетеня для голосования вместо других избирателей или для участия в голосовании более двух раз предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если эти преступления совершены группой лиц, в том числе по предварительному сговору или организованной группой, то предлагается наказывать штрафами от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.