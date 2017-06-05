СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская рассказала о попытках дать ей взятку, последняя закончилась тем, что должное лицо теперь находится в симферопольском СИЗО.

"Были прецеденты. Особенно когда поддерживала прокурорское обвинение по очень серьезным ответственным делам. Но ни у кого ничего не вышло. Есть принципы, и я их не нарушаю. Идти на сделку с совестью не в моих традициях", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, одна из последних попыток произошла около двух лет назад.

"Фамилию называть не буду. Должное лицо теперь находится в симферопольском СИЗО. После того, как стала депутатам Госдумы, попыток дать взятку не было. Бесполезно", — сказала депутат.

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