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Политика

На сайте проекта "Прямая линия" опубликовали первые вопросы Путину

16:4504.06.2017
(обновлено: 16:50 04.06.2017)
01730
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фотоПрямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первые вопросы президенту России Владимиру Путину опубликованы на сайте проекта "Прямая линия", они касаются в том числе жилья и коммунального обслуживания, возможности реновации жилья в регионах, экономической обстановки в стране, темы труда, зарплаты и пособий, а также доступности туристических поездок по России.

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кремль назвал дату "Прямой линии" с Владимиром Путиным

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

Среди опубликованных на сайте в рубрике "Популярное" традиционно есть вопросы, которые касаются жилья в регионах. В частности, жители Санкт-Петербурга спрашивают о возможности распространения программы реновации жилого фонда на другие регионы. Волгоградцы интересуются у Владимира Путина о судьбе "обманутых дольщиков". Граждане также задают вопросы об организации туризма внутри страны, ценообразовании перевозок железнодорожным и авиа-транспортом.

Помимо этого, задают вопросы, связанные с пенсией и зарплатой. Задают вопросы о планах по увеличению оплаты труда бюджетникам, возможных планах о повышении пенсий. Россиян также интересует, когда в стране увеличат размер детских пособий. Помимо этого, волнует тема ответственности чиновников. Некоторых, в свою очередь, заботит развитие страны в социальных сферах: спрашивают о развитии спорта, образования, медицины.

Для приема обращений повышены мощности серверов

Как рассказал советник президента ПАО "Ростелеком" Александр Цейтлин, первые вопросы президенту связаны с состоянием жилья.

"Первые вопросы, которые пришли, связаны с ветхим жильем, с плохим состоянием, дорог… В общем, наши стандартные беды. С детскими пособиями. Очень интересно, что появились вопросы, связанные с только что закончившимся экономическим форумом", — сказал Цейтлин в эфире телеканала "Россия 24".

Сотрудница кол-центра Ольга Дубовикова в эфире телеканала также рассказала, как происходит организация "Прямой линии", как записываются вопросы.

"Непосредственно, когда поступает звонок от гражданина, то мы заполняем стандартные данные (фамилия, имя, отчество), обязательно уточняем контактный номер телефона, для того, чтобы была возможность связаться и уточнить, возможно, какие-то подробности для дальнейших каких-то действий. Далее мы непосредственно записываем сам вопрос, либо это обращение клиента, помогаем также сформулировать", — отметила она.

В свою очередь, технический директор Макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Андрей Леваков в эфире "России 24" отметил, что в этом году пришлось значительно увеличить серверную группировку, увеличить количество телефонных каналов передачи данных. Все это — "для того чтобы весь этот шквал вопросов суметь обработать, чтобы не потерялся ни один вопрос".

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала "линия" 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 годах мероприятие не проводилось.

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