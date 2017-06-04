Пушков считает, что вступление России в НАТО означало бы конец альянса

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вступление России в НАТО означал бы конец альянса.

Вступление России в НАТО невозможно. НАТО создана США для себя и против России — в этом суть. Прием России в НАТО означал бы конец альянса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 июня 2017 г.

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Ранее издание Politico опубликовало фрагмент интервью, которое российский президент Владимир Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну для телеканала Showtime. В нем президент говорит, что на одной из последних встреч с президентом США Биллом Клинтоном, когда тот приезжал в Москву, сказал: "Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО". По словам Путина, "Клинтон ответил: я не против". При этом, сказал президент, "вся делегация очень занервничала".