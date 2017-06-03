Политолог пояснил, что предполагало заявление Путина о вступлении РФ в НАТО

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина экс-главе США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО подразумевало кардинальное изменение альянса, с предоставлением особого статуса России в блоке, однако Штаты не были готовы к этому, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Ранее в субботу издание Politico опубликовало фрагмент интервью, которое Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну для телеканала Showtime. В нем российский президент говорит, что на одной из последних встреч с Клинтоном, когда тот приезжал в Москву, в ходе дискуссии сказал: "Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО". По словам Путина, "Клинтон ответил: я не против". При этом, как указал российский лидер, "вся делегация очень занервничала".

"Известно, что Путин не только Клинтону, но он, по-моему, еще и Джорджу Робертсону – тогдашнему генсеку НАТО говорил, что в принципе этот вариант не исключается", — сказал Лукьянов РИА Новости.

По его словам, присоединение "подразумевало бы, что в НАТО появился бы второй центр влияния, сопоставимый с США". "Иначе быть не может. Россия едва ли была бы готова (как положено в НАТО) подчиняться дисциплине блока на общих основаниях. Но это меняло бы всю сущность альянса, и к этому никто (на Западе) готов не был", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, президент РФ понимал, что реакция Клинтона будет как минимум уклончивая. "Ведь вся логика, которая была заложена после холодной войны, исходила из того, что НАТО будет подбирать под себя все вокруг, с тем чтобы не меняться, потому что вступление России в НАТО, безусловно, потребовало бы его кардинальных изменений. На это альянс не был готов", — указал Лукьянов.

"Я думаю, Путин это понимал, но делал это предложение, чтобы зафиксировать позицию, мол, мы-то, пожалуйста, готовы обсуждать – это вы не хотите", — добавил он. Эксперт предположил, что слова президента РФ были "заявлением о весьма серьезных намерениях". "Это предложение должно было сказать о готовности России идти весьма далеко в установлении качественно новых отношений", — отметил Лукьянов. По мнению эксперта, Россия эту готовность выразила, но США не ответили взаимностью.