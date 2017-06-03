Политолог пояснил, что предполагало заявление Путина о вступлении РФ в НАТО

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина экс-главе США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО подразумевало кардинальное изменение альянса, с предоставлением особого статуса России в блоке, однако Штаты не были готовы к этому, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Ранее в субботу издание Politico опубликовало фрагмент интервью, которое Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну для телеканала Showtime. В нем российский президент говорит, что на одной из последних встреч с Клинтоном, когда тот приезжал в Москву, в ходе дискуссии сказал: "Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО". По словам Путина, "Клинтон ответил: я не против". При этом, как указал российский лидер, "вся делегация очень занервничала".
"Известно, что Путин не только Клинтону, но он, по-моему, еще и Джорджу Робертсону – тогдашнему генсеку НАТО говорил, что в принципе этот вариант не исключается", — сказал Лукьянов РИА Новости.
По его словам, присоединение "подразумевало бы, что в НАТО появился бы второй центр влияния, сопоставимый с США". "Иначе быть не может. Россия едва ли была бы готова (как положено в НАТО) подчиняться дисциплине блока на общих основаниях. Но это меняло бы всю сущность альянса, и к этому никто (на Западе) готов не был", — подчеркнул эксперт.
"Я думаю, Путин это понимал, но делал это предложение, чтобы зафиксировать позицию, мол, мы-то, пожалуйста, готовы обсуждать – это вы не хотите", — добавил он. Эксперт предположил, что слова президента РФ были "заявлением о весьма серьезных намерениях". "Это предложение должно было сказать о готовности России идти весьма далеко в установлении качественно новых отношений", — отметил Лукьянов. По мнению эксперта, Россия эту готовность выразила, но США не ответили взаимностью.