Канцлер Австрии заявил, что стал еще больше уважать Путина после ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Керн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что еще больше зауважал своего российского коллегу после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

"Я не знал изначально о ведущей (журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли, которая была модератором пленарного заседания), но потом мне сказали, и я еще больше вас за это уважаю, потому что я бы, наверное, на такое не решился", — заявил он на встрече с Путиным, которая прошла "на полях" ПМЭФ сразу после пленарного заседания.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.