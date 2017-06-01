МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене открепительных удостоверений на выборах 2018 года. Соответствующий документ размещен в четверг на сайте Кремля.

Согласно подписанному закону, "устанавливается новый порядок голосования избирателей, участников референдума по месту нахождения на основании заявления, который может применяться вместо голосования по открепительным удостоверениям и досрочного голосования". В связи с этим законом вносятся необходимые изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Из справки к документу следует, что законом отменяется пятилетний срок формирования избирательных участков, участков референдума. Предусматриваются основания для уточнения границ избирательных участков, участков референдума, среди которых в том числе возможность уменьшения до полутора тысяч численности избирателей, участников референдума.

Кроме того, законом закрепляется возможность установления иного регулирования в отношении назначения наблюдателей. Так, могут не учитываться положения о назначении не более двух наблюдателей на один участок, назначение конкретного наблюдателя только на один участок, заблаговременное представление списков наблюдателей в соответствующую комиссию.

Законом также устанавливаются дополнительные меры по обеспечению голосования избирателей, являющихся инвалидами.

Совет Федерации одобрил в среду на заседании пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, отмену открепительных удостоверений и уточнение процедуры назначения выборов президента РФ в 2018 году.

Законопроекты с поправками в избирательное законодательство были внесены в Госдуму членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым и приняты Госдумой 24 мая.

Согласно законам, избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ.