МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в закон о выборах президента. Соответствующий закон ранее принала Госдума и одобрил Совет Федерации.

Поправки, в частности, предусматривают отмену открепительных удостоверений и уточнение процедуры назначения президентских выборов в 2018 году.

Избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК.

Для участия в голосовании по месту пребывания, а не регистрации избиратель должен будет подать заявление через портал госуслуг или в МФЦ, если это будет предусмотрено порядком ЦИК РФ. Если в день голосования избиратель все же придет на участок по месту жительства, то он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки факта, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.

Также меняется процедура назначения даты выборов президента в 2018 году. Согласно действующему законодательству, такое голосование проходит во второе воскресенье марта. В новом пакете поправок есть положение о том, что если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится не на предыдущее, а на следующее воскресенье месяца.