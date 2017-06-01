Программа ПМЭФ опровергает утверждения об изоляции России, считает Захарова

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Насыщенная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опровергает утверждения об изоляции России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"О какой изоляции идет речь?… В тот момент, когда эта концепция была провозглашена, тогда было понятно, что она провалится. Это все нереалистично", — сказала Захарова в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Сегодня, находясь на этом форуме, мне кажется, атмосферы, количества зарубежных гостей и намеченных переговоров вполне достаточно, чтобы вообще даже серьезно не задумываться относительно того, есть ли изоляция или нет", — добавила дипломат.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.