Программа ПМЭФ опровергает утверждения об изоляции России, считает Захарова

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Насыщенная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опровергает утверждения об изоляции России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня, находясь на этом форуме, мне кажется, атмосферы, количества зарубежных гостей и намеченных переговоров вполне достаточно, чтобы вообще даже серьезно не задумываться относительно того, есть ли изоляция или нет", — добавила дипломат.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.