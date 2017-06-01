Путин надеется, что русофобские настроения продлятся недолго

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что русофобские настроения не продлятся долго, так как такая политика контрпродуктивна и вредна, в том числе и для ее инициаторов.

"Долго ли это будет продолжаться? Думаю, что все-таки… надеюсь, во всяком случае, что не так долго, и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознаний, что это контрпродуктивно и вредит всем. Конечно, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует такую политику", — сказал Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

"На мой взгляд, это осознание уже приходит. Мы совершенно очевидно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", — добавил Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.