Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ

- 12:58
Путин: расширение американской ПРО подталкивает к гонке вооружений
- 12:54
Вопросы от японского агентства Киодо: "Возможна ли демилитаризация Южнокурильских островов и какие могут быть подходы к решению этого вопроса?"
"Наращивание военного потенциала - это не инициатива России" - ответил президент. Путин отметил, что Россия реагирует на укрепление у своих границ, в частности, на разрастание американской системы ПРО, включая ее появление в Южной Корее.
"Это вынужденный ответ на то, что происходит в регионе", - подчеркнул Владимир Путин.
- 12:50
- 12:48
Отвечая на вопрос о "российских хакерах", президент подчеркнул, что хакеры могут "выйти из любой страны мира".
"Это люди свободные", - отметил он.
"На государственном уровне мы этим никогда не занимаемся, вот что самое главное", - подчеркнул Путин и предположил, что Россию могут подставлять специально.
- 12:45
Путин: у меня нет сомнений, что Россия и Германия продолжат сотрудничество и после выборов в ФРГ
"Нам все равно, с кем работать, предпочтений нет, главное - конструктив".
- 12:40
Первый вопрос - от немецкого СМИ о взаимоотношениях президента России с немецкими коллегами.
Говоря об Ангеле Меркель, Владимир Путин отметил, что несмотря на разногласия, с канцлером ФРГ есть много точек соприкосновения, включая экономику и международную политику.
"Господина Шульца я не знаю, но это довольно опытный человек", - отметил Путин и выразил надежду, что кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии настроен конструктивно.