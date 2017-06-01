Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ

Вопросы от японского агентства Киодо: "Возможна ли демилитаризация Южнокурильских островов и какие могут быть подходы к решению этого вопроса?"

"Наращивание военного потенциала - это не инициатива России" - ответил президент. Путин отметил, что Россия реагирует на укрепление у своих границ, в частности, на разрастание американской системы ПРО, включая ее появление в Южной Корее.

"Это вынужденный ответ на то, что происходит в регионе", - подчеркнул Владимир Путин.