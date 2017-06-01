Путин: русофобия в некоторых странах хлещет через край

СТРЕЛЬНЯ, 1 июн — РИА Новости. Русофобия в некоторых странах хлещет через край, это связано с утверждением многополярного мира, что не нравится монополистам, заявил в четверг президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ.

"Она очевидна. Из некоторых стран прямо так и хлещет через край. С чем это связано? На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир. А это не нравится монополистам", — заявил Путин, комментируя вопрос о русофобских настроениях, которые в последнее время часто звучат в западных СМИ и в речах политиков.

Путин традиционно провел встречу на полях ПМЭФ с руководителями российских и зарубежных информагентств. Открывая беседу, он отметил, что в этот раз она проходит не в вечернее время, как раньше, а днем.

"Мы с вами встречаемся регулярно в рамках форума. Но почему-то так практика складывалась, что все время раньше встречались по ночам. Мы так очень поздно встречались и еще позднее заканчивали. В этот раз у нас есть такая возможность поговорить, что называется, на свежую голову", — сказал российский президент.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.