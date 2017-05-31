Источник назвал кандидатуру на должность нового главного военного прокурора

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На должность главного военного прокурора России, ставшую вакантной после ухода Сергея Фридинского, будет внесена кандидатура прокурора Бурятии Валерия Петрова, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

В конце апреля Фридинский ушел на пенсию по выслуге лет.

"Принято решение о том, что на эту должность будет внесена кандидатура Петрова", — сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно полученной из Совфеда информации, вопрос о назначении главного военного прокурора будет рассмотрен на заседании Совета Федерации 14 июня.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Согласно Конституции, в ведении верхней палаты находятся такие кадровые вопросы, как назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.