Высланные Эстонией российские дипломаты покидают республику

ТАЛЛИН, 31 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Консул в Нарве Андрей Сургаев покинул Эстонию во вторник, генеральный консул в этом городе Дмитрий Казеннов уедет в среду, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Таллине Денис Мосюков.

"Консул в Нарве Андрей Сургаев покинул Эстонию во вторник, генеральный консул Дмитрий Казеннов уедет сегодня в течение дня", — сказал Мосюков.

Ранее в МИД Эстонии сообщили РИА Новости, что власти страны предписали Казеннову и Сургаеву покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются. В министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.

Как сообщил ранее посол России в Эстонии Александр Петров, оба дипломата являются кадровыми сотрудниками МИД РФ, "которые за время своей работы в Нарве немало сделали для улучшения двусторонних отношений".

О других случаях высылки российских дипломатов читайте в справке >>