Минск и Москва готовят договор о миграционном контроле на границе

МИНСК, 30 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия и Россия готовят международный договор, который урегулирует вопрос о возможности миграционного контроля на совместной границе, сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.
Комментируя действия России по усилению миграционного контроля, он сказал, что "если РФ желает усиливать какие-то аспекты миграционного контроля, это их право".
Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.
На официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Кроме того, в мае авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переведены в международные терминалы российских аэропортов.