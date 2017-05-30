Минск и Москва готовят договор о миграционном контроле на границе

МИНСК, 30 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия и Россия готовят международный договор, который урегулирует вопрос о возможности миграционного контроля на совместной границе, сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Мы в рамках межгосударственного взаимодействия готовим проект международного договора, который будет регламентировать возможность постановки либо отсутствие контроля на белорусско-российской границе. Мы предполагаем, что этот вопрос будет однозначно и бесповоротно урегулирован", — сказал Бегун во время онлайн-конференции.

Комментируя действия России по усилению миграционного контроля, он сказал, что "если РФ желает усиливать какие-то аспекты миграционного контроля, это их право".

В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза. Указ президента устанавливает безвизовый въезд через национальный аэропорт Минска.

Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

На официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Кроме того, в мае авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переведены в международные терминалы российских аэропортов.