Депутат ГД: Россия могла бы не отвечать на высылку дипломатов из Молдавии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия в ответ на высылку пяти своих дипломатов из Молдавии могла бы воздержаться от зеркальных мер, тем самым подчеркнув одиозность этих действий Кишинева, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Эти действия, конечно, одиозные. Но Россия в данном случае могла бы, воздержавшись от высылки, подчеркнуть одиозность действий, которые не имеют никакого прямого отношения к связям или существующим отношениям России с Молдовой, но имеют прямое отношение к внутриполитическому кризису и борьбе за полномочия между президентом и правительством, большинством парламента", — сказал РИА Новости Затулин.

Депутат отметил, что у России есть два способа отреагировать на высылку дипломатов, один из них — это зеркальный ответ.

"Но у меня такое впечатление, что устроители этой провокации — в данном случае это провокация, когда дело касается российско-молдавских отношений — они как раз рассчитывают на такую реакцию со стороны России. В их планы входит всячески снизить уровень межгосударственных отношений между Россией и Молдовой, переключив внимание на отношения с Европейским союзом, а для кого-то из участников парламентского большинства — с одной из стран ЕС, а именно с Румынией", — добавил он.

"Есть другой вариант, который мы тоже использовали в случае с британскими шпионами, с (бывшим) президентом (США) Обамой, который выслал под занавес своего президентства наших дипломатов перед Новым годом из США. Мы не стали предпринимать ответных акций, лишний раз желая подчеркнуть одиозность действий другой стороны", — напомнил парламентарий.