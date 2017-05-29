"Путь в никуда": Путин ответил на обвинения в кибератаках в адрес России

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Делать выводы о российских хакерах на голословных утверждениях невозможно, это путь в никуда, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Вы спросили: "Говорят, что может быть, вмешивались российские хакеры". Как можно комментировать такие вещи? Говорят — кто говорит, на основании чего говорит — непонятно… В политике это путь в никуда — основывать свои действия, либо складывать свои впечатления о чем-то либо, о ком-то на основе ничем не подтвержденных предположений", — сказал Путин.