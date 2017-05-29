Путин обсудил с Макроном ракетную программу КНДР

ВЕРСАЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмануэль Макрон в ходе переговоров обсудили ситуацию с ядерной проблемой в Северной Корее и с северно-корейской ракетной программой.

"Не обошли стороной и такую сложную и очень опасную, на мой взгляд, ситуацию как ситуацию с ядерной проблемой в Северной Корее и с северно-корейской ракетной программой. Мы полны решимости искать совместные решения всем этим проблемам: таким образом, чтобы они не ухудшали ситуацию, а только улучшали ее", — сказал Путин по итогам переговоров со своим французским коллегой.