Путин пригласил Макрона посетить Россию

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона посетить Россию.

"Я хочу пригласить еще раз господина президента (Франции Эммануэля Макрона — ред.) за приглашение. Он упомянул о том, что царь Петр находился во Франции несколько недель. Как известно, все делается в дипломатическом мире на основе взаимности. Я тоже приглашаю господина президента в Россию. Надеюсь, что он сможет несколько недель провести в Москве", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам состоявшихся переговоров.