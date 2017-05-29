Пресс-конференция Путина и Макрона. Прямая трансляция

В Париже прошла встреча российского президента Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном. Это первые переговоры глав государств с момента вступления Макрона в должность. Основными темами разговора лидеров двух стран стали двусторонние отношения, а также вопросы борьбы с терроризмом.